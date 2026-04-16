Ereban: Shadow Legacy – Launch-Trailer der Konsolen-Version

Publisher SelectaPlay und Entwicklerstudio Baby Robot Games bringen heute die Konsolen-Version von „Ereban: Shadow Legacy“ auf den Markt. Es handelt sich dabei um ein Stealth-Action-Adventure, das bereits 2024 für PC erschien. Um den Release auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu feiern, gibt es einen neuen Launch-Trailer.

In „Ereban: Shadow Legacy“ schlüpft ihr in die Rolle von Ayana, die letzte Nachfahrin der Ereban. Sie versucht herauszufinden, was ihrem Volk widerfahren ist. Dafür erkundet sie die Ruinen ausgestorbener Städte, infiltriert Anlagen und nutzt mystische Schattenkräften sowie hoch entwickelten Gadgets, um Gegner zu überwinden. Es gilt abzuwägen, ob ihr Gegnern ausweicht oder sie tötet, während ihr euch in einer Kombination aus Schleichen und Verstecken durch die Schatten der sterbenden Welt bewegt.

Die Webseite von „Ereban: Shadow Legacy“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Informationen über die Collector’s Edition, die es für PlayStation 5 gibt, findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Ereban Shadow Legacy - Launch Trailer | PS5 and Xbox Series

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Quelle: Pressemitteilung