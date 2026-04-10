Professor Layton and the New World of Steam erscheint auch für PC und PS5

Im Rahmen des Events „LEVEL5 Vision 2026 Craftsmanship“ hat LEVEL5 neue Informationen zu „Professor Layton and the New World of Steam“ vorgestellt. Der kommende Teil der Reihe setzt die bekannte Mischung aus Geschichte und Rätseln fort und erweitert das Universum um neue Figuren und Schauplätze.

Des Weiteren gaben die Entwickler bekannt, dass die „Professor Layton“-Reihe erstmals für PC und PlayStation 5 erscheinen wird. Der neue Teil wird somit nicht exklusiv für die Nintendo Switch-Plattformen erscheinen.

Ein frisch veröffentlichter Trailer präsentiert euch nicht nur neue Szenen, sondern stellt auch bekannte sowie neue Charaktere vor. Mit dabei sind Hershel Layton und Luke Triton, die in „Professor Layton and the New World of Steam“ wieder gemeinsam unterwegs sind.

Neu hinzu kommen unter anderem die Schwestern Elinora und Elida Allinston. Während Elinora ein Talent für Technik besitzt, verfolgt Elida eine Karriere als Schauspielerin. Ergänzt wird die Besetzung durch den Erfinder Eggmuffin Sonder, den einflussreichen Unternehmer Bolt Allinston sowie Sheriff Bobsley, der in der Stadt für Ordnung sorgen soll. Auch die Wahrsagerin Mystella spielt eine Rolle und behält den Überblick über ungelöste Rätsel.

„Professor Layton and the New World of Steam“ erscheint für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC via Steam. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Professor Layton and the New World of Steam – Trailer (LEVEL5 VISION 2026 Ver.)

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【PV】『レイトン教授と蒸気の新世界』Interviw With the Voice Cast（LEVEL5 VISION 2026 Ver.）

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Quelle: Pressemitteilung