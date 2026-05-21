Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Demo und Gameplay-Trailer

Im Rahmen der Warhammer Skulls-Events gab es auch Neues von „Warhammer 40,000: Boltgun 2“. Unter anderem gibt es einen neuen Gameplay-Trailer des Retro-Shooters, der im Laufe des Jahres für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll.

Des Weiteren steht ab sofort eine kostenlose Demo-Version auf Steam zum Download bereit. Die Demo bietet zwei Level, die ihr als Ultramarine Malum Caedo oder als die agile, mit Klingen bewaffnete Ordensschwester Nyra Veyrath angehen könnt.

Bei den beiden Levels handelt es sich zum einen um ein überwucherten Mangrovensumpf, der von wahnsinnigen Nurgle-Dämonen und Kultisten wimmelt und zum anderen eine eisige Anlage des Imperiums, die von den Streitmächten des Chaos überrannt wurde und wo die neuen Khorne-Gegner auf euch warten.

Hier findet ihr den Old-School-Ego-Shooter „Warhammer 40,000: Boltgun 2“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung