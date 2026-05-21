Crushed In Time – Trailer verrät den Release-Termin

Das 2025 angekündigte Point-&-Click-Mystery-Abenteuer „Crushed In Time“ hat vor kurzem seinen offiziellen Release-Termin erhalten. So erscheint der Titel bereits am 10. Juni 2026 für PC (Steam). Es ist ein Ableger des „There Is No Game“-Reihe und ein komödiantisches Rätselspiel über Videospiele, Zeitreisen und das Chaos der Spieleentwicklung selbst.

Begleitet Sherlock Holmes und Dr. Watson auf einer skurrilen Ermittlung, bei der ihr die Welt anpacken, ziehen und dehnen könnt, um Hinweise aufzudecken, Rätsel zu lösen und dabei vermutlich auch ein paar Gesetze der Physik zu brechen.

Crushed In Time – Features (Herstellerangaben)

Erlebt Sherlock Holmes und Dr. Watson neu, begleitet von einer Reihe liebenswerter neuer Charaktere.

Von echten Menschen aufgenommene Dialoge. Ganz natürlich. Ohne Gentechnik und ohne Zusatzstoffe.

Eine Meta-Zeitreise-Handlung, die euch durch die verschiedenen Designphasen des Spiels führt.

Voller Humor und Überraschungen (und wahrscheinlich auch Bugs).

Ein ausgefallenes Point-and-Click-Abenteuer, das fantastischen und elastischen Spielspaß verspricht.

Jede Menge Rätsel, für die man bis zu drei Synapsen benötigt (für mehr hat es nicht gereicht).

Wunderschöne 2D-Grafik. Moment, nein – 3D … Oder war’s doch andersrum?

Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Das Entwicklerstudio Draw Me A Pixel bietet das Rätselspiel hier auf Steam an: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung