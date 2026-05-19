The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Neue Demo und Gameplay-Trailer

In einem Monat wird das Action-RPG „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ für PC und Konsolen erscheinen. Als Vorbereitung zum Release veröffentlichten Square Enix und Entwicklerstudio Team Asano eine neue spielbare Demo-Version, dessen Fortschritt auch in die Vollversion übernommen werden kann. Diese Demo steht auf PC (Steam und Microsoft Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 zum Download bereit.

Mit der neusten Demo-Version können Spieler ihr ihr Abenteuer in Philabieldia beginnen. Spieler, welche die Debut Demo ausgetestet haben, können sich auf einige Updates freuen, die auf Basis von Spielerfeedback vorgenommen wurden, darunter die Erhöhung von Elliots Bewegungsgeschwindigkeit, ein neuer Schwierigkeitsgrad und verschiedene Spielverbesserungen.

In „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ reisen Elliot und Faie durch eine weitläufige Welt und vier Zeitalter, in denen es vor gegnerischen Horden, finsteren Höhlen und uralten Ruinen nur so wimmelt. Elliot kann sieben Waffentypen einsetzen: von Schwertern für den Nahkampf bis hin zur vielseitigen Kettensichel, mit der er Gegner zu sich ziehen kann. Jede Waffe kann durch Maginite dem Kampfstil der Spieler angepasst werden. Faies mächtige Magie ist im sowie außerhalb des Kampfes hilfreich, ganz gleich, ob sie Gegner angreift, schwer zugängliche Gegenstände einsammelt oder Elliot bei der Erkundung unterstützt.

Die Vollversion des Action-RPGs erscheint am 18. Juni 2026 für PC (Steam und Microsoft Store), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Demo und das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung