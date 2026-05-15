Remothered: Red Nun’s Legacy – Story-Trailer und Informationen zum Voice Cast

Mit „Remothered: Red Nun’s Legacy“ kündigte Entwicklerstudio und Publisher Stormind Games den dritten und damit finalen Teil der „Remothered“-Horrorreihe an. Für einen kleinen Vorgeschmack gab es jetzt einen Story-Trailer.

„Remothered: Red Nun’s Legacy ist der Höhepunkt der Serie, und wir können es kaum erwarten, dieses große Finale mit den Fans zu teilen“, sagte Daniele Azara, CCO von Stormind Games. „Das Erzählen von Geschichten stand bei Remothered schon immer im Mittelpunkt, und dieser Trailer gewährt alten wie neuen Spielern einen tieferen Einblick in das Geheimnis, die Charaktere und den Horror hinter der Roten Nonne.“

In „Red Nun’s Legacy“ tauchen die Spieler in eine Welt ein, in der nichts so ist, wie es scheint. Bei der Erkundung eines schattenhaften Klosters müssen sie ihren Verstand einsetzen, um beunruhigende Enthüllungen, Geheimnisse und eine verzerrte Realität zu überwinden und die Wahrheit hinter der Roten Nonne aufzudecken – und das alles, während sie den unerbittlichen Stalkern entkommen müssen, die es auf sie abgesehen haben.

„Remothered: Red Nun’s Legacy“ soll noch dieses Jahr für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zur Reihe ist hier zu finden: KLICK!

Vor kurzem lüfteten die Entwickler den Vorhang der Synchronsprecher. Die Besetzung von „Remothered: Red Nun’s Legacy“ wurde in einem Community-Video vorgestellt, in dem Cissy Jones (The Walking Dead, Life is Strange, BAFTA-Preisträgerin für Firewatch) als Susan und Maggie Robertson (Lady Dimitrescu in Resident Evil Village) als die Rote Nonne selbst präsentiert wurden. In dem unten zu findenden Video sprechen Cissy und Maggie über ihre Charaktere und die Inspirationen, die sie in ihre Rollen einbringen.

Zu guter Letzt ein Video mit Komponist Akira Yamaoka (Silent Hill), der den Soundtrack für das liefern wird.

Quelle: Pressemitteilung