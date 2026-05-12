Hotel Architect – Version 1.0 naht, Launch-Trailer

Der Publisher Wired Productions und das Entwicklerstudio Pathos Interactive veröffentlichen einen neuen Trailer zu „Hotel Architect“, der die bevorstehende Veröffentlichung zelebriert. Nach rund einem Jahr im Early Access erscheint die Hotel- und Wirtschaftssimulation in Version 1.0 auf Steam.

In „Hotel Architect“ entwerft, baut und verwaltet ihr euer eigenes Hotel. Ihr plant Zimmer, richtet Empfangsbereiche ein, stellt Mitarbeiter ein und kümmert euch um die Finanzen. Gleichzeitig müsst ihr auf die Wünsche eurer Gäste achten, denn jede Entscheidung beeinflusst den täglichen Betrieb.

Mit der Vollversion stehen euch acht verschiedene Schauplätze zur Verfügung. Dazu gehören London, der Schwarzwald, Las Vegas, New York City, Göteborg, Santorini, Paris und St. Anton am Arlberg. Jede Karte bietet eigene Szenarien sowie einen freien Spielmodus. Zusätzlich enthält Version 1.0 einen erweiterten Sandbox-Modus. Dort könnt ihr unter anderem die Größe des Baugebiets, die maximale Anzahl an Stockwerken, das Klima und den Schwierigkeitsgrad festlegen. So habt ihr noch mehr Freiheit bei der Gestaltung eures Hotels.

Zum Start der Vollversion wird „Hotel Architect“ mit einem Rabatt von 22 Prozent angeboten. Der reguläre Preis beträgt 29,99 Euro. Die Veröffentlichung der Version 1.0 erfolgt am 14. Mai 2026 für PC über Steam.

Quelle: Pressemitteilung