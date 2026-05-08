The Mound: Omen of Cthulhu – Gameplay-Video zum Koop-Titel

Entwicklerstudio ACE Team präsentierten im Rahmen des NACON Connect-Showcase ein kommentiertes Gameplay-Video von „The Mound: Omen of Cthulhu“. Wie in dem Video zu sehen, geht es in dem Koop-Spiel in einen verfluchten Dschungel zur Zeit der Konquistadoren. Als Spieler bildet ihr eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern. Ihr erhalten den Auftrag so viel Reichtümer wie möglich zu sammeln, eine vermisste Person zu finden, eine alte Festung zu lokalisieren und, wenn möglich, wohlbehalten von dieser gefährlichen Expedition zurückzukehren.

In diesem von Lovecraft inspirierten Universum sind Koordination und Kommunikation gefragt, um dem Wahnsinn und Kreaturen unaussprechlichen Grauens zu entkommen. Je länger die Expedition dauert, desto zahlreicher und gefährlicher werden die Kreaturen, die euch gegenüberstehen. Das Inventar ist begrenzt, und die rudimentären Waffen regen dazu an, Konflikte zu vermeiden und sich zu verteidigen, anstatt aggressiv zu spielen.

„The Mound: Omen of Cthulhu“ erscheint am 15. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK! Hier findet ihr Das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung