Stranger Than Heaven – Story, Cast, Gameplay, Trailer und mehr

Im Rahmen der eigens von Xbox veranstalteten Übertragung „Xbox Presents: Ein exklusiver Einblick in Stranger Than Heaven“ bot SEGA einen detaillierteren Einblick in die Welt des Spiels. Das Spiel soll für Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming, PC (Steam) und Playstation 5 erscheinen.

Stranger Than Heaven – Story

Das von Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio) entwickelte Action-Adventure wird eine Geschichte bieten, die sich über fünf Epochen und fünf Städte erstreckt.

1915, Kokura, Fukuoka: Als Heimat einer Gießerei, die als eine der größten der Welt gilt, steckt diese rauchgeschwängerte Stadt voller Leidenschaft seiner ambitionierten und hitzigen Arbeiter.

1929, Kure, Hiroshima: Diese Hafenstadt wird von Japans größtem Marinearsenal dominiert und maßgeblich von der Präsenz der Yakuza-Organisationen beeinflusst.

1943, Sotenbori, Osaka: Das größte Vergnügungsviertel im Westen Japans sieht sich den stetig größer werdenden Spannungen einer sich im Krieg befindenden Welt gegenüber.

1951, Atami, Shizuoka: Ein geschäftiger Erholungsort am Meer, der für den Tourismus im Japan der Nachkriegszeit steht.

1965, Kamurocho, Tokio: Das kultigste Vergnügungsviertel Japans – eine Stadt voll buntem und unvorhersehbarem Chaos.

Im San Francisco des Jahres 1915 schleicht sich ein kleiner Junge, Makoto Daito, im Schutz der Nacht an Bord eines verdächtigen Schiffes, das im Hafen liegt. Als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer japanischen Mutter wird Makoto aufgrund seiner asiatischen Abstammung schwer verfolgt.

Nach dem Verlust beider Elternteile beschließt Makoto, ins Heimatland seiner Mutter, Japan, zu reisen, wo ihn eine schicksalhafte Begegnung erwartet. Mit nichts als dem Hemd, das er am Leib trägt, stellt Makoto jedoch schnell fest, dass seine Reise quer über den Pazifik nicht nur alles andere als eine „Gratisüberfahrt“ ist, sondern auch eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird.

Die Geschichte dreht sich um den Aufstieg des Protagonisten (Makoto Daito) aus bescheidenen Anfängen bis zum erfolgreichen Profiveranstalter. Schon früh in der Geschichte erkennt Makotos Mentor sein verborgenes Talent für Musik, und schon nach kurzer Zeit beginnt Makoto nicht nur, das ein oder andere Lied zu singen, sondern wird zu einem Veranstalter, der eine Vielzahl an unglaublichen Vorstellungen in Japan organisiert.

Um diese Vorstellungen durchführen zu können, muss Makoto die Straßen erkunden und talentierte Sänger und Darsteller suchen. Dann kann er sich in die Stadt begeben und alle möglichen Klänge sammeln, um neue Musik zu erschaffen: das Wischen eines Besens, das Schnarchen eines müden Nachbarn, das Rattern vorbeifahrender Züge, ferne Tiergeräusche und sogar das Stöhnen und Ächzen der Gegner, die er bekämpft.

Durch die Kombination dieser unerwarteten Klänge komponiert Makoto originelle Stücke, und darauf aufbauend gestaltet er seine Shows von Grund auf neu – er wählt die Setliste, stellt die Band zusammen, wählt die Besetzung aus und gestaltet die Produktion, um jede Vorstellung zum Leben zu erwecken. Während er durchs Land tourt und das Publikum mit seinen Vorstellungen begeistert, erleben die Spieler Makotos Aufstieg aus bescheidenen Anfängen bis zum erfolgreichen Profiveranstalter.

Der Cast

Die Spieler können sich auf eine vielfältige, internationale Besetzung freuen, darunter Yu Shirota, Dean Fujioka, Snoop Dogg, Moeka Hoshi, Tori Kelly, Akio Otsuka, Tokuma Nishioka, Satoshi Fujiwara, Cordell Broadus und Ado.

Zudem wird der der verstorbene, legendäre Schauspieler Bunta Sugawara einen Gastauftritt haben. Mit der ausdrücklichen Zustimmung seiner Familie und in Zusammenarbeit mit Toei Company, Ltd. wurde sein Abbild mithilfe von CG-Technologie erschaffen. Das Charakterdesign wurde von unseren Künstlern sorgfältig basierend auf Archivmaterial und Fotos aus der damaligen Zeit entwickelt, während die Stimme vom Schauspieler Takashi Ukaji gesprochen wird, der eine enge Beziehung zu Bunta Sugawara pflegte.

Kampfsystem

In dieser Zeit des Umbruchs erwarten die Spieler die Brutalität von Straßenkämpfen. Dabei steuern die Spieler Makoto Daito nicht einfach nur, sondern sie bewegen seine linke und rechte Seite unabhängig voneinander. Lasst auf einen kurzen Stoß einen verheerenden Schlag folgen, schleudert Gegner mit aufgeladenen Angriffen fort, stoßt sie um, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, oder setzt sie am Boden fest und entfessle einen erbarmungslosen Fausthagel.

Die Spieler können auch gegnerische Schläge mit einer Hand blocken und sofort mit der anderen Hand kontern. Die Bewegungen der Gegner zu erkennen und Schwachstellen zu finden, ist der Schlüssel zum Sieg. Außerdem gibt es auch eine Vielzahl an Waffen, die es zu meistern und verbessern gilt. Unter diesen Waffen finden sich Messer, Hämmer, Katanas und mehr.

Die Webseite von „Stranger Than Heaven“ gibt es hier: KLICK!

Hier die komplette Präsentation (startet bei Minute 60)

Quelle: Pressemitteilung