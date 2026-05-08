The Sinking City 2 – Frogwares veröffentlicht Gameplay-Trailer

Mit einem neuen Gameplay-Trailer geben die Entwickler von Frogwares weitere Einblicke in „The Sinking City 2“. Das Survival-Horrorspiel entführt euch erneut in eine düstere Welt im Stil von H. P. Lovecraft und zeigt erstmals Kämpfe, Erkundung sowie die bedrohliche Atmosphäre der überschwemmten Stadt Arkham.

„The Sinking City 2“ ist ein Survival-Horrorspiel aus der Third-Person-Perspektive, das in den 1920er Jahren angesiedelt ist. Schauplatz ist die Stadt Arkham, deren überschwemmte Straßen und verfallene Gebäude von unheimlichen Kreaturen und okkulten Gefahren heimgesucht werden.

Ihr erkundet offene Gebiete, kämpft mit verschiedenen Waffen gegen Wesen aus dem Cthulhu-Mythos und löst Rätsel, um neue Bereiche und Geheimnisse freizuschalten. Hinweise und Informationen aus der Spielwelt beeinflussen zudem den Verlauf der Handlung und bringen zusätzliche Gameplay-Vorteile.

Das Spiel erscheint voraussichtlich im Sommer 2026. Einen konkreten Release-Termin nannte Frogwares noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung