LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Launch-Trailer

Zum nahenden Release von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ präsentierten Warner Bros. Games und Entwicklerstudio TT Games jetzt den Launch-Trailer. Mit dem Lied „Kiss from a Rose“ von Seal aus dem Film-Soundtrack von „Batman Forever“ (1995) im Hintergrund, zeigt der Trailer neue Filmsequenz- und Gameplay-Momente des maskierten Rächers und seiner Verbündeten – Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul – im Kampf gegen das Verbrechen.

Das Open-World Action-Abenteuer „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erscheint am 22. Mai 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 folgen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht.

Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, erhalten ab dem 19. Mai 72 Stunden früheren Zugriff, bevor das Spiel erscheint. Alle Vorbesteller:innen erhalten den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug (am Erscheinungsdatum), inspiriert von der gefeierten Comicbuch-Serie.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, unter anderem über die Editionen und mehr, findet ihr auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung