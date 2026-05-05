The Legend of Heroes: Trails from Zero und Trails to Azure für Switch 2 und PS5 angekündigt

Publisher NIS America und Entwickler Nihon Falcom haben die beiden JRPGs „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ und „The Legend of Heroes: Trails to Azure“ bereits für PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, folgt dieses Jahr auch eine Version für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5. Jedes Spiel wird einzeln in den digitalen Shops erhältlich sein oder kann als physische Sammlung im Paket erworben werden.

Während es noch keinen Release-Termin gibt, ist jedoch bekannt, dass Switch 2- und PS5-Version eine Vielzahl von Leistungsverbesserungen bietet, darunter 4K-Auflösung. Die Versionen für die Nintendo Switch 2 unterstützen sogar die Eingabe per Maus.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Es handelt sich bei dem Spiel im das erste Kapitel der „Crossbell“-Saga. In der Geschichte des Spiels kehrt Lloyd Bannings in seine Heimatstadt zurück, um in die Fußstapfen seines verstorbenen Bruders zu treten und dem Crossbell Police Department beizutreten. Er wird jedoch einer neuen, zusammengewürfelten Abteilung zugeteilt, der Special Support Section. Jetzt müssen er und seine neuen Teamkollegen sich beweisen, während sie gegen die Ungerechtigkeit in einer von Korruption beherrschten Stadt kämpfen

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Die Geschichte knüpft direkt nach den Ereignissen von „Trials from Zero“ an. Die Special Support Section (S.S.S.) sieht sich mit neuen Crew-Mitgliedern und neuen Aufgaben auch neuen Spannungen in Crossbell gegenüber. Der Druck zweier politischer Kräfte gefährdet zugleich die Sicherheit ihres Zuhauses und die Integrität des Teams.

Ein paar weitere Informationen über die Spiele, sowie dem neusten Teil (The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon), der dieses Jahr erscheinen soll, findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung