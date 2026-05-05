Smalland: Survive the Wilds – Release-Termin für Switch 2

Das 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienene Open World-Adventure „Smalland: Survive the Wilds“ wird diesen Monat für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Das von Merge Games entwickelte Spiel wird von Publisher Maximum Entertainment am 14. Mai 2026 für die aktuelle Nintendo-Konsole veröffentlicht.

„Smalland: Survive the Wilds“ ist ein Survival-Game, wo ihr in die Rolle der Smallfolk schlüpft, einer winzigen Zivilisation, die inmitten von hochragendem Gras, Insekten und Kreaturen einer weitläufigen Wildnis lebt. E gilt Werkzeuge herzustellen, Unterkünfte zu bauen, Kreaturen zu zähmen und den Elementen zu trotzen, während ihr euch einen Platz in diesem gefährlichen Ökosystem erobern – entweder im Einzelspielermodus oder gemeinsam mit anderen Spielern im Mehrspielermodus.

Smalland: Survive the Wilds – Features

Erklimmt Bäume von der Größe von Wolkenkratzern, klettert durch höhlenartige Spalten in Straßen und vieles mehr, während ihr die einzigartigen Biome der riesigen offenen Welt von Smalland erkundet.

Stellt Rüstungssets her, um euer Aussehen individuell zu gestalten und Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente, Fähigkeiten und mehr zu verschaffen.

Zähmt und reitet wilde Kreaturen, von Geckos bis hin zu Skorpionen – die Welt und ihre Bewohner warten darauf, von euch erobert zu werden.

Sammelt, veredelt und verarbeitet Ressourcen, um euer Lager am Boden oder in den Baumkronen zu errichten.

Entdeckt uralte Überlieferungen von versteckten NPCs, die über die ganze Welt verstreut sind, während ihr lernt, in dieser feindlichen Wildnis zu überleben.

Spielt solo oder mit bis zu 9 weiteren Spielern im Mehrspielermodus.

Die Nintendo Switch 2-Version von „Smalland: Survive the Wilds“ wird alle nach der Veröffentlichung erschienenen Updates enthalten, die bereits auf anderen Plattformen verfügbar sind, darunter Gilden, Ställe, die Unterwelt und vieles mehr.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung