Star Wars: Galactic Racer – Release im Oktober bestätigt, neuer Trailer

Mit „Star Wars: Galactic Racer“ veröffentlichen Publisher Secret Mode gemeinsam mit Entwickler Fuse Games im Oktober ein Rennspiel, das im „Star-Wars“-Universum angesiedelt ist. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Neben dem Veröffentlichungstermin gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass das Spiel in mehreren Editionen erscheinen wird.

In „Star Wars: Galactic Racer“ tretet ihr der sogenannten Galactic League bei, einer Rennserie aus dem Outer Rim. Im Singleplayer-Modus übernehmt ihr die Rolle des Piloten Shade und erlebt eine Kampagne, in der Rivalitäten und Allianzen in den Mittelpunkt rücken. Dabei nutzt ihr unterschiedliche Fahrzeugtypen wie Landspeeder, Speeder-Bikes oder sogenannte Skim-Speeder. Auch Podracer stehen zur Auswahl und können in Rennen eingesetzt werden.

Neben der Kampagne gibt es Mehrspieler-Rennen für bis zu zwölf Teilnehmer, in denen ihr euch online mit anderen messen könnt. Laut den Entwicklern verzichtet das Spiel bewusst auf bekannte Macht-Fähigkeiten und setzt stattdessen auf fahrerisches Können und taktische Entscheidungen bei der Fahrzeuganpassung.

Die Editionen von Star Wars: Galactic Racer

Vorbesteller aller Editionen erhalten eine exklusive Lackierung sowie einen zusätzlichen Banner-Hintergrund für den Mehrspieler-Modus. Die Standard Edition enthält das Hauptspiel und ist digital sowie physisch erhältlich, der Preis liegt bei 59,99 Euro.

Die Deluxe Edition kostet 79,99 Euro und bietet zusätzlich drei Fahrzeuge, passende Arcade-Events, ein Livery-Paket, weitere Banner-Inhalte sowie ein digitales Artbook. Ein Upgrade von der Standard Edition ist zum Release des Spiels im Oktober möglich.

Die Collector’s Edition kostet 159,99 Euro und enthält neben den digitalen Deluxe-Inhalten mehrere physische Extras, darunter ein Modell eines Landspeeders, ein Banner, zwei Patches, ein gedrucktes Artbook sowie ein Steelcase.

„Star Wars: Galactic Racer“ erscheint am 6. Oktober 2026.

Quelle: Pressemitteilung