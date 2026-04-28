The Blood of Dawnwalker – Release, Editionen und Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio Rebel Wolves haben jetzt neue Informationen über „The Blood of Dawnwalker“ in einem Live-Stream verraten. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG, das in Europa im vierzehnten Jahrhundert angesiedelt ist.

Release und Story-Trailer

Blutige Konflikte wüten im Land, und die Pest holt sich die Überlebenden. Vampire nutzen ihre Chance, aus dem Schatten zu treten und sich das zu holen, was ihnen seit Jahrhunderten verwehrt war: Freiheit und die Macht, die damit einhergeht. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der zu einem Dawnwalker geworden ist und für immer auf dem schmalen Grat zwischen der Welt des Tages und dem Reich der Nacht wandelt. Kämpft um eure Menschlichkeit oder nehmt die verfluchten Kräfte an, um eure Familie zu retten.

„The Blood of Dawnwalker“ wird am 03. September 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Die Unterschiedlichen Versionen von The Blood of Dawnwalker

Das Spiel erscheint in drei verschiedenen Editionen. Neben der Standard Edition stehen euch eine ausschließlich digital erhältliche „Eclipse Edition“ sowie eine „Collector’s Edition“ zur Auswahl. Wenn ihr vorbestellt, erhaltet ihr unabhängig von der gewählten Version das Rüstungsset „Sangorischer Reisender“.

The Blood of Dawnwalker – Eclipse Edition

Die „Eclipse Edition“ von „The Blood of Dawnwalker“ enthält neben dem Spiel ein digitales Weltenhandbuch, ein digitales Comicbuch sowie den digitalen Soundtrack.

The Blood of Dawnwalker – Collector’s Edition

Die „Collector’s Edition“ bietet euch zusätzlich physische Inhalte. Enthalten sind das Spiel, ein Steelbook, eine Weltkarte sowie eine Coen-Figur von PureArts in einer Sammlerbox. Ergänzt wird die Edition durch ein gedrucktes Weltenhandbuch.

Darüber hinaus ist ein digitales Upgrade auf die Inhalte der „Eclipse Edition“ enthalten, also das digitale Weltenhandbuch, das Comicbuch und der Soundtrack.

Die Systemanforderungen der PC-Version

Während ihr auf Konsole einfach loslegen könnt, solltet ihr auf dem PC darauf achten, welche Hardware verbaut ist, um die gewünschten grafischen Effekte nutzen zu können.

Für die Mindestvorgaben wird ein Core i7 oder Ryzen 7 vorausgesetzt. Dazu kommen 16 GB Arbeitsspeicher. Mit einer Grafikkarte auf dem Niveau einer RTX 3050 oder GTX 1070 könnt ihr das Spiel in Full-HD mit reduzierten Details spielen.

Wenn ihr höhere Bildraten und bessere Grafik nutzen wollt, steigen die Anforderungen deutlich an. Für 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde oder 1440p werden bereits aktuelle Mittel- bis Oberklasse-Hardware empfohlen.

Für hohe Details in 1440p oder sogar 4K sind High-End-Grafikkarten notwendig. Modelle wie eine RTX 4080 oder die noch stärkere RTX 5090 sind hier nötig. Auch die Anforderungen an die CPU steigen enorm.

Minimum Empfohlen (1080p/60) Empfohlen (1440p/60) Ultra (1440p/60) Ultra (2160p/60) Ziel 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 2160p @ 60 FPS Preset Niedrig Hoch Hoch Ultra Ultra CPU Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB GPU RTX 3050 / GTX 1070 / RX Vega 56 / Arc A580 RTX 5060 / RX 6800 XT RTX 4070 Ti / RX 7800 XT RTX 4080 / RX 7900 XTX RTX 5090 VRAM 6 GB 12 GB 12 GB 16 GB 16 GB Speicher 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD Betriebssystem Windows 10, DirectX 12 Windows 10, DirectX 12 Windows 10, DirectX 12 Windows 10, DirectX 12 Windows 10, DirectX 12 Komplette Präsentation mit Gameplay

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite und direkt bei uns.