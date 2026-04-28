Final Fantasy VII Rebirth – Demo für Xbox und Switch 2

Das Tea, von Square Enix bietet jetzt Nintendo Switch 2- und Xbox-Spieler eine Möglichkeit, einen kostenlosen Blick in „Final Fantasy VII Rebirth“ zu werfen. Dies findet in Form eine Demo-Version statt, die Kapitel 1 und 2 der Vollversion beinhaltet.

Damit können Spieler sofort mit ihrem Abenteuer beginnen und ihren Forschritt in die Vollversion übertragen, wenn sie im Juni 2026 erscheint. Zusätzlich lassen sich durch das Herunterladen und Spielen der Demo Belohnungen für die Vollversion freischalten, darunter der Kupo‑Talisman, der die Chance auf zusätzliche Synthese‑Materialien erhöht, sowie das Überlebensset.

In Kapitel 1 erinnert sich Cloud Strife an einen schicksalshaften Moment von vor fünf Jahren, den sogenannten „Nibelheim‑Vorfall“. Spieler steuern einen jüngeren Cloud und den legendären Helden Sephiroth, während sie das plötzliche Auftauchen von Monstern außerhalb von Clouds Heimatstadt untersuchen. Als eine dunkle Wahrheit ans Licht kommt, verändert sich der Lauf ihres Lebens – ebenso wie das Schicksal des Planeten – für immer.

In Kapitel 2 brechen Cloud und seine Freunde zu einem neuen Abenteuer in der Grasland‑Region auf. Mehrere Stunden Spielzeit bieten herausfordernde Kämpfe, verborgene Schätze, Nebengeschichten und das beliebte Kartenspiel Blut der Königin. Das Kampfsystem verbindet Echtzeit‑Action mit strategischen Befehlen und wird durch neue Synchro‑Fertigkeiten erweitert. Zusätzlich ermöglicht die Game‑Boost‑Funktion eine stärkere Fokussierung auf die Geschichte, unter anderem durch unbegrenzte TP und MP, eine stets gefüllte ATB‑Leiste sowie ein erleichtertes Erlangen von Waffenfertigkeiten.

„Final Fantasy VII Rebirth“, der zweite Teil des „Final Fantasy VII Remake“-Projekts, ist bereits für PC und PlayStation 5 erhältlich. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S erfolgt am 03. Juni 2026. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Mehr über „Final Fantasy 7“ gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung