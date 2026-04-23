Das Gameplay-zentrierte Einzelspieler-Sci-Fi-Action-Game „Saros“ erscheint in einer Woche für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Das Spiel wurde von Housemarque mit Unterstützung von PlayStation, Nixxes, Xdev und Graphic-Novel-Künstler Ram V entwickelt.

Zum nahenden Release präsentierte das Entwicklerteam jetzt den obligatorischen Launch-Trailer, der eine Einblick in die düstere Sci-Fi-Welt Carcosa sowie das London der Zukunft gewährt und neue Waffen wie das Chakram und die Illuminstrahl-Energiewaffe präsentiert.

Im Mittelpunkt von „Saros“ steht die Geschichte einer verlassenen Kolonie auf dem Planeten Carcosa, der sich unter einer anhaltenden Finsternis befindet. Ihr übernehmt die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari Vollstrecker, der entschlossen ist, seine persönliche Suche fortzusetzen und die Hintergründe der Ereignisse auf Carcosa aufzudecken.

„Saros“ erscheit am 30. April 2026. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten 48 Stunden Early Access. Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

SAROS – Launch-Trailer | PS5 Spiele, deutsch

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Quelle: PlayStation Blog