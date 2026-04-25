For The Stars – Neues Dev Diary zeigt mehr vom Gameplay

„For The Stars“ Survival-Sandbox-MMO, das 2024 von Entwicklerstudio Snail Games USA angekündigt wurde (siehe hier). Während im neuen Entwicklervideo neue Szenen aus dem Spiel zu sehen sind, kommen auch die Entwickler zu Themen wie Erkundung, Überleben, Automatisierung, Fabriksysteme, Fortschritt, technische Herausforderungen und mehr zu Wort.

In „For The Stars“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Forschers und Wissenschaftlers und reisen von Welt zu Welt, um die Geheimnisse fremder Zivilisationen zu lüften, seltene und exotische Kreaturen aufzuspüren und Ressourcen zu nutzen, um die tückischen Biome zu bezwingen, denen sie auf einer Vielzahl unterschiedlicher Planeten begegnen.

Sobald die Spieler auf einem neuen Planeten gelandet sind, gilt es eine automatisierte Fabrik aus Rohren, Förderbändern und Drohnen errichten, um Flüssigkeiten, Feststoffe und Gase von der Gewinnung bis zur Lagerung zu transportieren.

Das Ganze ist in einem persistenten Multiplayer-Universum angesiedelt. Die Spieler können gemeinsam an Bauprojekten arbeiten, Entdeckungen austauschen und Herausforderungen als geeinte Front meistern. Zudem kann auch in umkämpften Regionen gegen andere Spieler um die Kontrolle über die Galaxis gekämpft werden.

„For The Stars“ soll für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

FOR THE STARS | DEV DIARY 002

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Quelle: Pressemitteilung