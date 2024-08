For The Stars – Weltraum-Survival-Abenteuer für PC und Konsolen angekündigt

Mit „For The Stars“ hat Snail Games ein weltraumorientiertes Survival-Abenteuer angekündigt, das derzeit für PC, PS5 und Xbox Series X|S entwickelt wird. Das Spiel entführt euch in ein riesiges, offenes Universum voller Herausforderungen und Entdeckungen. In einem ersten Trailer sprechen die Entwickler ausführlich über das Spiel.

Erkundet ein grenzenloses Universum

Als mutige Entdecker und Wissenschaftler werdet ihr in „For The Stars“ von Planet zu Planet reisen, um die Geheimnisse fremder Zivilisationen zu entschlüsseln, seltene und exotische Kreaturen zu entdecken und wertvolle Ressourcen zu sammeln, um die gefährlichen Umgebungen zu meistern, die ihr durchquert. Jeder Planet, den ihr besucht, ist einzigartig und bietet neue Herausforderungen und Belohnungen. Die Planeten verfügen über verschiedene Ökosysteme, Kreaturen und Ressourcen, die dafür sorgen, dass keine zwei Erkundungen gleich sind. Einige Welten sind üppig und grün, während andere karge, felsige Landschaften präsentieren.

Auf euren Reisen könnt ihr auf Überreste verlorener Zivilisationen stoßen. Die gesammelten außergewöhnlichen Ressourcen werden benötigt, um fortschrittliche Außenposten zu errichten, Werkzeuge herzustellen und Technologien zu entwickeln, die notwendig sind, um die Herausforderungen der einzelnen Welten zu meistern. Der Bau und die Erweiterung von Außenposten sind zentrale Bestandteile des Spiels. Dabei müsst ihr eure Bedürfnisse zwischen Laboren, Fabriken und Wohnquartieren ausbalancieren. Euer Erfolg hängt von eurem Erfindungsreichtum und eurer strategischen Planung ab.

Forschung und Mehrspieler-Modus

Auch die Forschung spielt in „For The Stars“ eine wichtige Rolle. Ihr beginnt mit fortschrittlichen Technologien, die ihr durch das Studium außerirdischer Artefakte und natürlicher Phänomene weiterentwickeln könnt. Diese Forschung hilft euch, spezifische Herausforderungen zu meistern, effizientere Außenposten zu errichten und fortschrittliche Ausrüstung zu entwickeln. Um von einem Planeten zum anderen zu gelangen, könnt ihr eure eigenen Raumschiffe entwerfen und bauen. Diese Schiffe können speziell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten werden, sei es für den Kampf, die Erkundung oder das Sammeln von Ressourcen.

Ihr könnt futuristische Waffen und spezielle Fähigkeiten mit außerirdischen Ursprüngen einsetzen, um gegen feindliche Kreaturen, andere Spieler und weitere Bedrohungen zu kämpfen. Euer Arsenal lässt sich anpassen, um auf jede Gefahr optimal vorbereitet zu sein. Im Multiplayer-Modus könnt ihr euch mit Freunden oder neuen Verbündeten zusammenschließen, um die Galaxie gemeinsam zu erkunden. In diesem persistierenden Universum könnt ihr zusammen an Bauprojekten arbeiten, Entdeckungen teilen und Herausforderungen als Team bewältigen. In umkämpften Regionen kann zudem gegen andere Spieler um die Kontrolle über die Galaxie gekämpft werden.

Wann „For The Stars“ das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt. Beachtet, dass die gezeigten Szenen im Trailer vorgerendert sind.

Quelle: Pressemitteilung