Monster Train 2 – Ein neuer Trailer und ein Release-Termin

Entwickler Shiny Shoe kündigte im Februar die Fortsetzung des Roguelike-Deckbuilding-Games „Monster Train“ an. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt. Doch mit einem neuen Trailer, der heute veröffentlicht wurde, gibt es nicht nur frische Gameplay-Eindrücke, sondern auch den Release-Termin. Schon nächsten Monat startet die Reise mit dem „Monsterzug“ in eine neue Runde.

In „Monster Train 2“ haben mächtige Titanen den Himmel in ihren Bann gezogen und drohen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Um diese Gefahr abzuwenden, schließen sich ehemalige Engel und Dämonen zu einer Allianz zusammen, um gemeinsam in den Kampf zu ziehen.

„Monster Train 2“ bringt euch viele neue Features: neue spielbare Fraktionen, Kartentypen, anpassbare Züge mit Buffs, einen Endlosmodus, tägliche und dimensionale Herausforderungen, Run-Modifikatoren und Bestenlisten. Mit einer großen Kartenauswahl könnt ihr mächtige Decks und Synergien erstellen. Das dreistöckige Schlachtfeld bleibt im Nachfolger erhalten und sorgt weiterhin für taktische Tiefe.

Das Spiel erscheint am 21. Mai für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

