Pragmata – Neues Videomaterial mit weiteren Informationen

Im Rahmen des Capcom Spotlight gab es auch Neuigkeiten über „Pragmata“. Das neue Videomaterial gibt einen tieferen Einblick in das Sci-Fi-Abenteuer, dass die Reise von Hugh Williams folgt, der als Teil eines Teams auf den Mond geschickt wird, um zu untersuchen, was passiert ist.

Als die Anlage plötzlich von einem Mondbeben heimgesucht wird, wird Hugh von seinem Team getrennt, verletzt und bewusstlos. In diesem Moment wird er von einer rätselhaften Pragmata gerettet, einem einzigartigen Androiden, der mit Lunafilament erschaffen wurde und das Aussehen eines jungen Mädchens hat. Als sich das ungleiche Duo zusammentut, um die wütenden Bots der Station abzuwehren, gibt Hugh seiner neu gefundenen Begleiterin den Spitznamen „Diana“, und sie begeben sich auf eine Mission, um der Mondstation zu entkommen und zur Erde zurückzukehren.

In dem Spiel werden Hacken und Schießen im Mittelpunkt des Gameplays stehen. Während des Kampfes erscheint ein Feld auf dem Bildschirm, wenn man auf Feinde zielt. Dies steht für Dianas Fähigkeit, sich in die Verteidigung des Gegners zu hacken. Indem sie den Cursor durch dieses Feld manövriert, kann sie die Panzerung des Gegners zerstören und so Hugh die Möglichkeit geben, die Schwachstellen des Gegners mit seinem Waffenarsenal auszuschalten. Dieses System wird die Spieler herausfordern, in der Hitze des Gefechts vielseitige Situationen zu meistern.

Auch die Erkundung ist eine Teamleistung. Diana kann ihre Hacking-Fähigkeiten außerhalb des Kampfes einsetzen, um auf die Systeme der Station zuzugreifen und Barrieren zu beseitigen. In der Zwischenzeit kann Hugh die Schubdüsen seines Anzugs nutzen, um das Terrain der Mondstation zu durchqueren. Durch die Kombination ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten können sie Leistungen vollbringen, die allein unmöglich wären.

Das Sci-Fi-Action-Adventure „Pragmata“ soll 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Hier die komplette Show. Das neue Material startet bei 3:17:

Quelle: Pressemitteilung