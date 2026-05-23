Warhammer 40,000: Dark Heresy – Collector’s Edition und Trailer zum Start der Beta

Während des Warhammer Skulls Showcase präsentierte das Team von Owlcat Games die Collector’s Edition des Taktik-RPGs „Warhammer 40,000: Dark Heresy“. Diese Edition ist für 289 Euro (UVP) erhältlich und bietet folgendes:

Warhammer 40,000: Dark Heresy – Collector’s Edition

Digitale Inhalte Digitale Kopie des Spiels Exklusiver Beta-Zugang Offizielle Discord-Rolle 3 einzigartige Objekte Blaustahl-Panzerhandschuhe Mantel des Inquisitors Hexenjäger-Hut Digitales Art Book Digitaler OST Name in der Liste der Mitwirkenden Exklusiver Alpha-Zugang Flakweste der Leibgarde von Marius Hax. Guncutterbasis-Individualisierungsset Erwähnung in der Hall of Fame

Physikalische Inhalte Collector’s Box Kroot-Figur Eine 20 Zentimeter hohe Sammelfigur deiner loyalen Kroot-Jägerin, die ihre unerschütterliche Treue und ihren typischen Look vereint. Gedruckte Erzählung Eine exklusive Erzählung der Warhammer 40.000-Legende Aaron Dembski-Bowden. Entdecke die düsteren Ereignisse, die als Bühne für Dark Heresy dienen, als gedrucktes Buch, das nur in der Collector’s Edition enthalten ist. Gedrucktes Art Book Eine gebundene Deluxe-Ausgabe des Art Books. Gefüllt mit Illustrationen, Hintergrundwissen und Designeinblicken. Inquisitionsinsignien



Des Weiteren ist jetzt die geschlossene Beta auf PC angelaufen. Zugang erhalten alle Spieler, die eines der Gründerpakete über die Website erworben haben. Zum Start der Closed Beta gab es einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Die Webseite des Taktik-RPGs „Warhammer 40,000: Dark Heresy“, das für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll, gibt es hier: KLICK! Ihr könnt den Titel auch bereits auf Steam finden (siehe hier). Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung