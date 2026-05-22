Echoes of Aincrad – Gameplay-Video

Bandai Namco Entertainment Europe hat neue Bildmaterial von „Echoes of Aincrad“ präsentiert. In dem neuen Video geht es um die Systeme innerhalb des Action-RPGs. Unter anderem geht es auf die Charakterfähigkeiten, die Waffenvielfalt, das Partnersystem sowie weiteres ein und zeigt damit, was den Spielern zu Verfügung steht, um die Gefahren zu überleben, die auf sie in der schwebenden Burg Aincrad warten. Die Nutzung von allem, was ihnen zu Verfügung steht, wird der Schlüssel dafür sein, dem Tod zu entgehen und der virtuellen Realität zu entfliehen.

In dem Spiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über ihren eigenen, mittels Charaktereditor erstellen Avatar. Anschließend wartet auf sie RPG-Action mit Echtzeitkämpfen. Spieler können ihre Ausrüstung, Waffen sowie Attribute anpassen und aufwerten sowie Fähigkeiten auswählen, um das Gameplay ihrem präferierten Spielstil anzupassen, während sie im Level aufsteigen und sich auf immer größere Herausforderungen einlassen.

Dabei reisen sie nicht allein, denn der Erfolg im Kampf hängt auch von ihren gewählten Verbündeten ab, die alle über unterschiedliche Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen. Auf ihrer Reise erkunden Spieler die Städte sowie Landschaften, vom friedlichen Flachland bis hin zu gefährlichen Dungeons voller Geheimnisse. Außerdem stellen sie sich Monstern und Bossen.

„Echoes of Aincrad“ ist im „Sword Art Online“-Universum angesiedelt und erscheint am 10. Juli 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung