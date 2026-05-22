007 First Light – IO Interactive zeigt den Launch-Trailer

In wenigen Tagen erscheint „007 First Light“ für den PC und für die PS5 sowie Xbox Series-Konsolen. Um den bevorstehenden Launch zu Feiern, veröffentlichten die Entwickler von IO Interactive den passenden Launch-Trailer, der unter anderem actionreiche Spielszenen zeigt.

Die Geschichte von „007 First Light“ dreht sich um einen jungen James Bond, der nach einem Vorfall in Island die Aufmerksamkeit des MI6 auf sich zieht. Die Handlung führt euch unter anderem in die Karpaten sowie auf den Schwarzmarkt von Aleph. Spielerisch setzt „007 First Light“ auf verschiedene Herangehensweisen. Laut IO Interactive könnt ihr Missionen schleichend, offensiv oder mit einer Mischung aus beiden Varianten absolvieren.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält kostenlos ein Upgrade auf die Deluxe Edition. Enthalten sind unter anderem zusätzliche Outfits und Skins. Vorbesteller der digitalen Version erhalten zudem einen 24 Stunden früheren Zugang zum Spiel.

„007 First Light“ erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam sowie Epic Games Store. Die Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer 2026 folgen.

Quelle: Pressemitteilung