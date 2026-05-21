Luna Abyss – Launch-Trailer

Das First-Person-Bullet-Hell-Action-Adventure „Luna Abyss“ ist heute für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Hinzu bieten Publisher Kwalee und das hausinterne Entwicklerstudio Kwalee Labs das Spiel auch via Xbox on PC und Xbox Cloud Gaming (mit Game Pass) an.

„Luna Abyss“ ist ein storybasierter Einzelspielertitel mit Plattform-Elementen und „Bullet-Hell“-Kämpfen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Gefangenen, der dazu verurteilt ist, eine verfallene Megastruktur zu erkunden, die sich tief unter der Oberfläche des Nachahmermondes Luna erstreckt. Eure Aufgabe ist es, vergessene Technologie aus dem Abgrund und der verlorenen Kolonie, die er verschlungen hat, zu bergen. Jeder eurer Schritte wird von einem künstlichen Gefängniswächter namens Aylin überwacht.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Luna Abyss“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung