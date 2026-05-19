Outward 2 startet im Juli 2026 im Early-Access

Nine Dots Studio hat den Early-Access-Termin für „Outward 2“ bekannt gegeben. Im Juli geht die Early-Access-Phase los. Zuvor findet eine geschlossene Beta statt, die am 26. Mai 2026 beginnt.

In „Outward 2“ übernehmt ihr nicht die Rolle eines Helden, sondern beginnt mit einfachen Hintergründen. Drei Start-Szenarien und elf auswählbare Herkunftsgeschichten bestimmen eure Ausgangssituation. Niederlagen bedeuten nicht das Ende, sondern setzen die Geschichte unter veränderten Bedingungen fort. Die Konsequenzen reichen von kleineren Rückschlägen bis zu schwerwiegenden Folgen, die euren weiteren Weg beeinflussen.

Das Charaktersystem entwickelt sich anhand eures Spielstils weiter. Je nachdem, welche Waffen, Rüstungen und Taktiken ihr bevorzugt, entstehen neue passive Fähigkeiten. Ergänzt wird dies durch Trainer, die euch gegen Bezahlung zusätzliche Fertigkeiten vermitteln. Zauber werden durch Rituale vorbereitet und Waffen verfügen über eigene Bewegungsabläufe und Kombinationsmöglichkeiten.

Laut Guillaume Boucher-Vidal, CEO, Gründer und Creative Director von Nine Dots, wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Stärken des Vorgängers auszubauen und die Erkundung, die Geschichte, die Spielwelt sowie die Kämpfe weiter zu verbessern.

Auch das Inventarmanagement ist in „Outward 2“ ein wichtiger Bestandteil, wie die Entwickler mitteilten. Euer Rucksack dient als wichtigste Ausrüstungsquelle und muss sorgfältig organisiert werden. Neu ist ein Lasttier, das zusätzliche Gegenstände transportieren kann, jedoch ebenfalls geschützt werden muss.

„Outward 2“ erscheint am 7. Juli 2026 im Early-Access für PC über Steam, Epic Games Store und GOG.

Quelle: Pressemitteilung