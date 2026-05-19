Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Mai 2026 – Teil 2

Dem Abonnement „Xbox Game Pass“ werden auch in der zweiten Monatshälfte weitere Spiele für PC und Konsolen hinzugefügt. Bereits ab heute ist das neuste Rennspiel aus dem Hause Playground Games „Forza Horizon 6“ auf PC und Microsoft-Konsolen mit an Bord. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Ab heute verfügbar – Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. Mai – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai – My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai – Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai – Remnant II (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 21. Mai – Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 26. Mai – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, and PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 27. Mai – Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 27. Mai – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 28. Mai – Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 28. Mai – Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 02. Juni – Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 02. Juni – Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (31. Mai)
- Against the Storm (Cloud, Konsole und PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Konsole und PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Konsole und PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Konsole und PC)
In-Game Vorteile
- 26. Mai – Microsoft Jewel (PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung