Landwirtschafts-Simulator 26 – Launch-Trailer zum Release für Mobile und Switch

Mit dem „Landwirtschafts-Simulator 26“ hat GIANTS Software eine neue Version der bekannten Simulationsreihe für Nintendo Switch sowie iPhone, iPad und Android Geräte (App Store bzw. Google Play) veröffentlicht. In diesem neuen Ableger führt das Entwicklerteam Farming-Challenges ein, die zusätzliche Belohnungen bieten und das entspannte, selbstbestimmte Spielerlebnis der Serie erweitern; ergänzt durch zwei neue Karten und weitere Inhalte.

Landwirtschafts-Simulator 26 – Farming-Challenges

Neben dem Ernten ihrer eigenen Feldfrüchte werden Spieler nun auch für das Abschließen wöchentlicher oder saisonaler Herausforderungen belohnt. Diese reichen von grundlegenden Feldarbeiten wie Grubbern, Säen oder Ernten bis hin zur Einbindung in das größere Wirtschaftssystem – etwa durch die Lieferung von Weizen an die Getreidemühle, damit in der Stadt Mehl produziert werden kann.

„Fans haben lange auf neue Möglichkeiten gewartet, ihren Hof unterwegs zu bewirtschaften und auszubauen“, kommentiert Boris Stefan, CSO von GIANTS Software. „Mit zahlreichen abwechslungsreichen landwirtschaftlichen Aktivitäten und neuen lohnenden Herausforderungen ist Landwirtschafts-Simulator 26 nicht nur die bislang umfassendste und zugleich entspannteste Mobile-Erfahrung, sondern auch die befriedigendste. Wir freuen uns darauf, wie unsere Fans in das neue Spiel eintauchen und es an jedem Ort genießen.“

Weitere Features

Es warten 15 Feldfrüchte, Nutztiere und mehr als 120 authentisch digitalisierte Maschinen bekannter Hersteller wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und weitere.

Hinzu kommen neue Produktionsketten, schwere LKW für den Gütertransport, Jungtiere und mehr für Gameplay in einer europäischen sowie einer nordamerikanischen Umgebung. Dank GPS-unterstützter Maschinen und verbesserter Tutorials ist „Landwirtschafts-Simulator 26“ zudem noch zugänglicher gestaltet.

Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über bisherigen Teile der Serie gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung