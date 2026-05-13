Abyssus – Release-Termin der Konsolen-Version und Update 1.3

Die bisherige Ankündigung, dass der kooperative Brinepunk-FPS „Abyssus“ kommenden Sommer für Konsolen erscheint, hat sich mit der Bekanntgabe des offiziellen Release-Termins bestätigt. So erscheinen das Spiel am 25. Juni 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Am gleichen Tag erscheint das kostenlose Inhaltsupdate 1.3, das „Abyssus“ um einen neuen Gott, neue Segnungen, ein neues Gebiet voller neuer Gegner und Herausforderungen, zusätzliche Ziele sowie Verbesserungen am Gameplay, darunter auch Optimierungen beim Matchmaking, erweitert. Ein neuer kosmetischer Premium-DLC, das „Brinerot Pack“, wird ebenfalls zum Start für Spieler verfügbar sein.

Die Konsolen-Version erscheint inklusive vollständigem Crossplay über alle Plattformen hinweg. Egal, ob ihr auf PS5, Xbox Series X/S oder Steam spielt – ihr könnt euch im Online-Koop-Modus für 1 bis 4 Spieler zusammenschließen und es mit den verdorbenen Mächten aufnehmen, die in einer längst vergessenen Unterwasserzivilisation lauern.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier)

Quelle: Pressemitteilung