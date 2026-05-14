Hell Let Loose: Vietnam erscheint im Juni, Open-Beta startet Ende Mai

Wie Team17 und Expression Games heute bekannt gaben, erscheint „Hell Let Loose: Vietnam“ im Juni in digitaler Form für den PC und Konsolen.

Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke aus dem Vietnam-Setting zeigt. In dem Taktik-Shooter erwarten euch unter anderem Hubschrauber, Patrouillenboote, Tunnelanlagen und historisch nachempfundene Waffen. Wie schon in den bisherigen Teilen steht die Zusammenarbeit im Team im Vordergrund.

Offene Beta für Hell Let Loose: Vietnam im Mai

Vor dem Release wird es zudem ein kostenloses Open-Beta-Wochenende geben. Dieses findet vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2026 auf dem Schlachtfeld Thanh Hóa Bridge statt. Die Testphase ist ausschließlich für die PC-Version auf Steam vorgesehen. Interessierte können sich über das sogenannte „FirstLook-Programm“ registrieren.

Neben der Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition angeboten. Diese enthält zusätzliche Uniform-Pakete sowie die „2026 Field Supplies“, die im Laufe des Jahres weitere Inhalte freischalten. Vorbesteller erhalten unabhängig von der gewählten Edition die US Army Boat Crew Uniform als Bonus.

„Hell Let Loose: Vietnam“ erscheint am 18. Juni 2026 digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S. Die physische Version für PlayStation 5 und Xbox Series X folgt am 4. August 2026.

Quelle: Pressemitteilung