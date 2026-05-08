Curse of the Crimson Stag – Folk-Horror-Mystery-Thriller angekündigt

Die Teams von Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio One-O-One Games wollen noch dieses Jahr „Curse of the Crimson Stag“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Es soll sich dabei um ein story-getriebener Mystery-Thriller handeln, der euch in das verlassene Whiteroot Hotel führt, wo tödliche Intrigen und übernatürliche Ereignisse zunehmend miteinander verschwimmen. Dort erwartet euch eine Kombination aus Erkundung, Rätsel und Ermittlungen, getragen von einer dichten Folk-Horror-Atmosphäre und einer geheimnisvollen Handlung.

Curse of the Crimson Stag – Hintergrundgeschichte

Teenagerin Brit fühlt sich in ihrer provinziellen Heimatstadt abgehängt und ergreift die Chance auf ein lebensveränderndes Abenteuer – die Mitarbeit an einer Dokumentation über das verfallene Whiteroot Hotel. Das einstmals luxuriöse Hotel steht als verlassene Ruine im amerikanischen Nordwesten, und Einheimische berichten, dass gespenstische Erscheinungen und wütende Geister zur Aufgabe des Hotels geführt haben.

Das Whiteroot Hotel wurde einst von einem reichen Geschäftsmann in der Hoffnung erbaut, den lokalen Tourismus anzukurbeln, doch eine Reihe mysteriöser Todesfälle trieben seine Eigentümer in den Ruin. Einsam und den Elementen überlassen, hüten seine Mauern seit 18 Jahren die Geheimnisse der Vergangenheit.

Die Einheimischen sind eng mit der lokalen Folklore verbunden und berichten von einem Wesen, das Blutroter Hirsch genannt wird – eine Art Schutzgeist, der angeblich in den umliegenden Wäldern haust. Ob es sich dabei um Aberglauben handelt oder nicht: All das gibt den perfekten Aufhänger für eine Dokumentation ab und bietet Brit eine Chance, entdeckt zu werden.

Während Brit unter Anleitung der Profi-Geisterjägerin Emily beginnt, das Hotel zu erkunden, wird schnell deutlich, dass sie sich übernommen hat. Das Whiteroot Hotel gibt seine Geheimnisse nicht so einfach preis, und der Fluch des Blutroten Hirschs – ob übernatürliche Macht oder dunkle Intrige – droht, auch sie zu holen.

„Curse of the Crimson Stag“ soll 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung