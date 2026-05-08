Hunter: The Reckoning – Deathwish – Neues Video bietet weitere Einblicke

Erst im März 2026 kündigten NACON und das Studio Teyon das First-Person-Action-RPG „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ an (siehe hier). Im Zuge des NACON Connect 2026 Events gab es ein Video zu sehen. In Video gibt es einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Spielmechaniken, die den Kampf ums Überleben bestimmen.

Der Titel versetzt die Spieler in ein düsteres New York, wo Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Schrecken in den Schatten lauern und ihre Intrigen spinnen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Jägers – also eines Menschen, der die schreckliche Wahrheit entdeckt hat, dass Monster heimlich unsere Welt beherrschen, und sich entschlossen hat, sie aufzuspüren. Jeder gefundene Hinweis bringt Spieler dabei ihrer Beute in dieser offenen Welt näher.

„Hunter: The Reckoning – Deathwish“ soll im Sommer 2027 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung