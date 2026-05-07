Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Neuer Trailer zur Fraktion der Adeptus Mechanicus

Nachdem vor ein paar Wochen der CGI-Trailer zur Fraktion der Adeptus Mechanicus erschien, präsentierten Deep Silver und Entwicklerstudio KING Art Games jetzt den passenden Deep-Dive-Trailer. Als Meister der Kriegskunst ist die Fraktion der Adeptus Mechanicus schnell, hervorragend im Fernkampf und mit einer Vielzahl von Kampfwerkzeugen ausgerüstet, die von ihrem einzigartigen Zugang zu Technologie profitieren.

An der Spitze ihrer Streitkräfte stehen zwei Kommandanten, von denen jeder einen anderen Aspekt des Willens des Omnissiahs verkörpert. Die Spieler können zwischen dem Technoarchäologen Potentia-Delta 9 und dem Skitarii-Marschall Sek-Ix-23 wählen und so ihre Strategie zur Eroberung von Kronus individuell gestalten.

Mit ihrem Fokus auf Präzision, Synergien und überwältigender technologischer Überlegenheit besteht der Adeptus Mechanicus nicht nur aus Ingenieuren oder Wissenschaftlern, sondern ist ein tödliches Instrument des Krieges.

„Warhammer 40K: Dawn of War IV“ ist ein Echtzeitstrategiespiel, das derzeit für PC entwickelt wird. Neben einer Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, gibt es auch einen Multiplayer sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung