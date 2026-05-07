Brigador Killers – Trailer zum Demo-Release

„Brigador Killers“ ist der Nachfolger des 2016 erschienen Spiels „Brigador: Up-Armored Edition“. Das Original zeichnete sich durch isometrische, vollständig zerstörbare Stadtlandschaften, umfangreiche Fahrzeuganpassungsmöglichkeiten und taktische Kämpfe, gepaart mit einer detailreichen Spielwelt und einem Original-Soundtrack aus.

Der neue Teil soll auf dieser Grundlage als isometrischer Aufständischen-Simulator aufbauen, der von „Syndicate“ und „Crusader: No Remorse“ inspiriert ist, und um eine umfassendere, flexiblere Sandbox erweitern, die Action zu Fuß, Fahrzeugkämpfe und einem tiefgreifenderen, systemischen Gameplay verbindet.

Die jetzt veröffentlichte Demo entspricht der aktuellen Version und wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Im Vorfeld des Steam Next Fest im Juni ist ein umfangreicheres Update geplant, das das Kampagnenerlebnis erweitert und vertieft und gleichzeitig die Handlung des Spiels fortsetzt. Die Demo ist ab sofort verfügbar und bietet Spielern die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Kampagnen hautnah zu erleben:

OBSTACLE 1 – Eine inszenierte Einführungskampagne mit sechs Missionen, die dazu dient, die Kernsysteme zu vermitteln. Die Spielzeit beträgt etwa 15 Minuten.

THE GARAGE – eine Semi-Sandbox-Kampagne ohne festgelegte Handlung, in der Spieler eine Basis aufbauen, ein privates Waffenarsenal zusammenstellen und Missionen zu Fuß oder mit Fahrzeugen absolvieren. Dynamische Missionselemente, darunter wechselnde Umgebungen, Begegnungen mit Gegnern und Ausrüstungs-Drops, sollen für hohen Wiederspielwert und längere Spielsitzungen sorgen.

Hier bieten die Entwickler von Stellar Jockeys die Demo an:

Quelle: Pressemitteilung