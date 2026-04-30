Subnautica 2 – Starttermin für Early Access und Cinematic Trailer

Bereits 2024 kündigte Unknown Worlds „Subnautica 2“ für PC und Xbox Series X/S an. Wie der Vorgänger „Subnautica“, wird auch der neue Teil eine Early Access-Phase durchlaufen. Den Termin für diese Phase hat das Entwicklerteam jetzt verraten.

So können Spieler ab dem 14. Mai 2026 auf PC und Xbox Series X/S wieder auf Tauschstation gehen und die neue Unterwasserwelt erkunden und das auch im optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Neben der neuen fremden Welt und dem Koop-Modus gibt es unter anderem auch ein erweitertes Bausystem sowie Überlebensmechaniken.

„Wir freuen uns, dass die Spieler ab dem 14. Mai Subnautica 2 erleben können“, sagte Ted Gill, CEO von Unknown Worlds. „Unser Team kann es kaum erwarten, das Feedback der Community zu hören, während sich das Spiel im Early Access weiterentwickelt.“

Die Webseite zur Reihe gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung