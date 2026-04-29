Hellraiser: Revival – Entwickler-Video zeigt die Cenobiten

Ein neues Entwickler-Tagebuch zu „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ rückt die Cenobiten in den Mittelpunkt des kommenden Survival-Horror-Spiels. In dem veröffentlichten Video erläutern die beteiligten Studios Saber Interactive und Boss Team Games, wie sie die bekannten Figuren aus dem „Hellraiser“-Universum für das Spiel umsetzen.

Der wohl bekannteste Cenobit ist „Pinhead“, der vom Schauspieler Doug Bradley gesprochen wird. Das Video zeigt, dass die Entwickler den Charakter nicht nur als Bedrohung inszenieren, sondern auch seine Hintergründe und Motive stärker beleuchten wollen. Laut den Studios soll so ein differenzierteres Bild der Cenobiten entstehen.

Neben Pinhead treten auch weitere bekannte Figuren wie Chatterer, Butterball und der Female-Cenobite auf. Diese sollen jeweils individuell gestaltet sein und sich sowohl im Verhalten als auch in ihrer visuellen Umsetzung unterscheiden.

Inhaltlich erwartet euch eine neue Geschichte im Hellraiser-Universum. Ihr kämpft ums Überleben, während ihr euch durch eine düstere Welt bewegt und versucht, eine nahestehende Person aus den Fängen der Cenobiten zu befreien. Dabei trefft ihr nicht nur auf die bekannten Höllenwesen, sondern auch auf Kultisten und weitere Kreaturen.

Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest. Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant.

Quelle: Pressemitteilung