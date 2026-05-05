Battlefield 6: Season 3 – Launch-Trailer veröffentlicht

Electronic Arts und Battlefield Studios haben den offiziellen Launch-Trailer zu Season 3 von „Battlefield 6“ und REDSEC veröffentlicht. Der neue Trailer liefert erstmals umfangreichere Einblicke in die neuen Inhalte der kommenden Season.

Der Trailer zeigt unter anderem die Karte „Golmud-Bahn“, eine Neuinterpretation aus „Battlefield 4“. Sie wird zur bislang größten Karte in „Battlefield 6“ und ist in Tadschikistan nach den Ereignissen der Kampagne angesiedelt. Die Umgebung wurde visuell überarbeitet und an die aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst. Neben der Karte zeigt der Trailer auch neue Waffen, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Elemente, die mit Season 3 ins Spiel kommen.

Im weiteren Verlauf der Season folgt zudem eine modernisierte Version des „Großen Basars“ aus „Battlefield 3“. Die Karte erscheint nun unter dem Namen „Basar von Kairo“ und wurde ebenfalls überarbeitet. Season 3 markiert außerdem den Start des Ranglistenspiel-Erlebnisses von REDSEC. Zum Auftakt steht der Modus Battle Royale in der Variante Quads im Mittelpunkt. Das System soll in den kommenden Seasons weiter ausgebaut werden und stärker auf wettkampforientiertes Spielen ausgerichtet sein.

Die erste Phase von Season 3 beginnt am 12. Mai. „Battlefield 6“ und REDSEC sind für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC verfügbar. Vor wenigen Wochen veröffentlichten EA und die Battlefield Studios eine Roadmap über die Inhalte, die voraussichtlich in diesem Jahr erscheinen. Informationen erhaltet ihr hier bei uns und auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung / EA