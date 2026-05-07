Huntdown: Overtime – Launch-Trailer zum Start der Early Access-Phase

„Huntdown: Overtime“ ist ein Roguelite-Prequel von „Huntdown“ (2020) und ab sofort als Early Access-Version auf Steam erhältlich. Zum Start dieser Phase präsentierten Coffee Stain Publishing und Entwicklerstudio Easy Trigger Games den obligatorischen Launch-Trailer. In dem Spiel erwartet euch handgezeichnete Pixelgrafiken mit übertriebener Brutalität und einem von klassischen Actionfilmen der 80er Jahre inspirierten, düster-humorvollen Ton.

In einer Welt, in der das Rechtssystem versagt hat und Banden die Straßen beherrschen, ist die Kopfgeldjagd das einzige Gesetz, das noch funktioniert. Der Titel versetzt die Spieler mitten ins Arcade-Gemetzel der VHS-Ära – und jeder Tod macht euch stärker. Jagd durch neonbeleuchtete Bandengebiete, sterbt auf spektakuläre Weise und baut Protagonist John Sawyer anschließend mit permanenten kybernetischen Upgrades wieder auf.

Hier findet ihr „Huntdown: Overtime“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung