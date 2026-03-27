Hunter: The Reckoning – Deathwish – RPG im World of Darkness-Universum angekündigt

NACON und das Studio Teyon haben während des Xbox Partner Showcase ihr neues Projekt vorgestellt. Mit „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ befindet sich derzeit ein neues Action-Rollenspiel in Entwicklung, das im „World of Darkness“-Universum angesiedelt ist. In diesem Universum spielt unter anderem auch „Vampire: The Masquerade“.

Die „Hunter: The Reckoning“-Spielreihe ist nicht neu. Das erste Videospiel mit dem Titel „Hunter: The Reckoning“ erschien 2002 für Xbox und später auch für GameCube. Es setzte auf kooperative Action mit mehreren spielbaren Figuren, die gemeinsam gegen übernatürliche Gegner kämpften. Weitere Ableger folgten in den Jahren danach, bevor die Reihe für lange Zeit pausierte. Das neue Projekt des „RoboCop: Rogue City“-Entwicklers setzt allerdings nicht auf kooperatives Gameplay, sondern ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert.

Das First-Person-Singleplayer-Action-RPG versetzt die Spieler in ein düsteres New York, wo Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Schrecken in den Schatten lauern und ihre Intrigen spinnen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Jägers – also eines Menschen, der die schreckliche Wahrheit entdeckt hat, dass Monster heimlich unsere Welt beherrschen, und sich entschlossen hat, sie aufzuspüren.

Die Spieler gestalten ihren Jäger ganz wie im Tabletop-Rollenspiel individuell und erkunden die Stadt in ihrem eigenen Tempo, auf der Suche nach Hinweisen und Nebenquests, die ihnen einen Vorteil gegenüber Feinden verschaffen könnten, die ebenso mächtig wie gefährlich sind.

Im Laufe der Kampagne gestalten Spieler ihre eigene Geschichte, indem sie sowohl in Dialogen als auch während der Missionen wichtige Entscheidungen treffen. Jede Wahl kann zu verschiedenen Ergebnissen führen und den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Diese Entscheidungen können zudem ihren Ruf bei Verbündeten schädigen oder sie ins Visier der Strafverfolgungsbehörden bringen, was ihrer ohnehin schon gefährlichen Reise neue Hindernisse in den Weg stellt.

Um ihr Ziel zu erreichen, steht eine Auswahl an Fernkampf- und Nahkampfwaffen zur Verfügung. Dabei wird es den Spieler überlassen, ob sie rohe Gewalt, Stealth oder List nutzen, um es mit den Kreaturen aufzunehmen. Im Verlauf des Spiels finden sich auch Gefährten, von denen jeder seine eigene Geschichte und Persönlichkeit hat und wertvolle Unterstützung bei der Jagd bietet. Spieler können auch Beziehungen zu ihnen aufbauen und sogar Liebesbeziehungen eingehen.

„Wir wussten sofort, als wir ‚Deathwish‘ sahen, dass NACON und Teyon etwas Besonderes geschaffen hatten“, sagte Jess Lanzillo, Creative Director bei White Wolf für „World of Darkness“. „Teyon versteht genau, was Hunter: The Reckoning zu einem fesselnden Setting macht, und Deathwish verkörpert unsere Vision, dies zum Leben zu erwecken. NACON hat dazu beigetragen, unseren Fans mehrere World of Darkness-Spiele zu bringen, und das Team bei Teyon ist in guten Händen.“

Das Spiel erscheint voraussichtlich im Sommer 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Hier findet ihr „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ bereits auf Steam: KLICK!