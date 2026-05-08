Dracula: The Disciple – Studio Cyanide enthüllt neues Puzzlespiel

„Dracula: The Disciple“ ist ein First-Person-Puzzle-Abenteuer, das den Dracula-Mythos neu interpretiert. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Emile Valombres, einem sterbenden französischen Archivar, der auf der Suche nach einem Heilmittel in Draculas verlassene Festung gelockt wird.

Erkundet ein gotisches Schloss voller mystischer Rätsel, verbotener Experimente, alchemistischer Geheimnisse und dunkler Rituale, die der Graf selbst hinterlassen hat. Nur die Beherrschung der okkulten Künste und der in Draculas Schloss vergessenen esoterischen Instrumente könnten Emile retten oder ihm sogar ewiges Leben gewähren.

NACON und Entwicklerstudio Cyanide werden „Dracula: The Disciple“ 2027 für PC, (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 herausbringen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung