Directive 8020 – Launch-Trailer

Mit „Directive 8020“ veröffentlichen Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio Supermassive Games heute ein filmisches Sci-Fi-Survival-Horrorspiel auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Directive 8020 – Story

In der Geschichte des Spiels ist stirbt die Erde und die Zeit der Menschheit läuft ab. Die letzte Hoffnung ist Tau Ceti f, ein zwölf Lichtjahre entfernter Planet. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf den Planeten abstürzt, wird der Crew schnell klar, dass sie nicht allein ist. Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annimmt, braucht die Crew der Cassiopeia jede Menge Grips, um lebend nach Hause zu kommen. In ihrem Überlebenskampf werden sie vor die schwierigste aller Entscheidungen gestellt: Sich selbst zu retten, könnte das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

Directive 8020 – Gameplay

Das Entwicklerteam setzt in ihrem neuen Spiel auf die Formel ihrer „The Dark Pictures“-Reihe und hat diese weiterentwickelt. Das Spiel soll Bedrohungen in Echtzeit, Survival-Gameplay und verfeinerte Mechaniken wie die Wendepunkte bieten. Inmitten der wachsenden Paranoia, weil niemandem aus der Crew vertraut werden kann, müssen Spieler durch unmögliche moralische Dilemmata navigieren. Dabei kann jede Entscheidung jederzeit einen Einfluss auf das Schicksal der Crew haben: Alle Charaktere können leben, aber auch sterben. Und was ist mit dem Kurator? Das kann nur im Spiel herausgefunden werden.

Spieler können den Titel allein oder durch den Filmabend-Modus mit bis zu fünf Spielern im Couch-Koop spielen. Ein Online-Multiplayer wird dem Spiel mit einem Update nach dem Launch hinzugefügt.

„Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise und alles, was wir am filmischen Storytelling lieben, genommen und in neue Gefilde geführt“, sagt Will Doyle, Creative Director bei Supermassive Games. “Wir sind sehr stolz auf das, was das Team erreicht hat. Es war ein aufregender Schritt, unsere Erzählweise erstmals in ein Sci-Fi-Setting zu bringen. Das Team hat hart daran gearbeitet, alles an der Erfahrung zu verfeinern und wir können es kaum erwarten, dass die Spielenden es endlich selbst ausprobieren können.“

Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung