Warhammer 40.000: Mechanicus II – Der Release-Termin steht fest

Kasedo Games und Bulwark Studios haben den Veröffentlichungstermin von „Warhammer 40.000: Mechanicus II“ bekannt gegeben. Das rundenbasierte Strategiespiel erscheint im Rahmen des „Warhammer Skulls Showcase“.

Zeitgleich wurde ein neues Video veröffentlicht, das zwei der einsetzbaren Anführer näher vorstellt. Auf Seiten des Adeptus Mechanicus kehrt Lector-Dogmatis Videx zurück, der bereits im Vorgänger eine wichtige Rolle spielte. Ihm gegenüber steht der Necron-Lord Obasis, auch als „The Shield“ bekannt.

„Warhammer 40.000: Mechanicus II“ knüpft an das Spielprinzip des ersten Teils an. Diesmal könnt ihr nicht nur das Adeptus Mechanicus im Kampf gegen eine erwachende Necron-Grabanlage befehligen, sondern auch selbst die Kontrolle über die Necrons übernehmen. Beide Fraktionen stehen in mehreren Kampagnen vollständig zur Verfügung.

Neben der Standardversion eine Omnissiah Edition. Diese enthält zusätzlich ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack mit zehn neuen Kompositionen von Guillaume David sowie ein Legacy-Soundtrack-DLC mit Musik aus dem ersten „Warhammer 40.000: Mechanicus“.

„Warhammer 40.000: Mechanicus II“ erscheint am 21. Mai 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung