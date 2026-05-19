Kusan: City of Wolves – Trailer mit Release-Termin

Bei „Kusan: City of Wolves“ soll es sich um ein Hardcore-Top-Down-Shooter handeln, welches mit anspruchsvollen Gameplay-Flow, Graphic-Novel-Grafik und treibende Beats ausgestattet ist. Die Veröffentlichung erfolgt am 30. Juli 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Für PS5 und Switch soll es zudem eine physische Version im Handel geben.

Story

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Jum, einem Ex-Soldaten, der sich als Söldner auf den regennassen Straßen von Kusan durchschlägt. Sein neuester Auftrag hat es in sich: Er muss das gefährlichste Gut der Stadt beschützen – ein junges Mädchen, in das eine atomare Waffe implantiert wurde. Um sie zu retten und eine Verschwörung aufzudecken, die die gesamte Stadt in den Abgrund reißen könnte, geht Jin bis aufs Ganze.

Kusan: City of Wolves – Features

Fordernde Top-Down-Action mit Stil: Meistert ein rasant-präzises Gameplay, bei dem jede Bewegung zählt und stilvolle Manöver extra Punkte einbringen.

54 handgefertigte Stages: Kämpft euch durch über 54 Levels voller Herausforderungen, Rätsel und Jagden nach dem perfekten S-Rang.

Epische Bosskämpfe: Stellt euch riesigen Bossen mit komplexen Angriffsmustern. Wer hier überleben will, muss taktisch umdenken und perfektes Timing beweisen.

Das ultimative Arsenal: Optimiert eure Ausrüstung im fließenden Wechsel. Sammlt durch erfolgreiche Kombos Ressourcen, um Jins mechanische Kampfhand aufzurüsten, neue Waffen freizuschalten und das Loadout perfekt an den eigenen Spielstil anzupassen.

Treibender Soundtrack: Der Score des Hip-Hop-Künstlers Loptimist sorgt in jeder Sekunde für die richtige Energie.

Storytelling im Comic-Look: Erlebt die düstere Geschichte rund um Korruption und Verrat in dynamischen, packend inszenierten Graphic-Novel-Zwischensequenzen

Dichte Neo-Noir-Atmosphäre: Erkundet eine atmosphärische Pixel-Art-Metropole, in der ein Söldner bereit ist, für ein Menschenleben jede Grenze zu überschreiten.

Hier bieten Publisher PQube und Entwicklerstudio CIRCLEfromDOT das Spiel auf Steam an: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung