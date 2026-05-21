The Dark West – Teaser-Trailer des Action-RPGs

„The Dark West“ ist ein okkultes Western Action-RPG, welches derzeit für PC entsteht und bald in die Early Access-Phase auf Steam gehen soll. Das Gameplay soll schnell, strategisch und gnadenlos sein. Während ihr euch unterschiedlichsten Gegnern entgegenstellt, sammelt ihr Pokerkarten und kombiniert sie zu Sets, die die Fähigkeiten eures Charakters beeinflussen.

Entwicklerstudio Black Hand hat das in einem von Mysterien durchtränktes Land im Schatten der nie aufgehenden Sonne angesiedelt. Das Land ist durch die Wünsche seiner Bewohner und ihren Willen, alles dafür zu tun, dass diese erfüllt werden, komplett verwüstet. Stellt euch den Herausforderungen in dieser Welt, in der Glaube und Verdammnis gegeneinander kämpfen. Bahnt euch einen Weg durch eine untergegangene Welt, in der die Sünde etwas noch Schrecklicheres als den Tod hervorgebracht hat.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „The Dark West“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung