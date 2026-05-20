Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Neuer Gameplay-Trailer

Clive Barker’s Hellraiser: Revival hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten, der die sogenannte Genesis Configuration ausführlich vorstellt. Während die Fans des „Hellraiser“-Universums unter euch vor allem die Lament Configuration kennen, jene berüchtigte Puzzlebox, mit der Pinhead und die Cenobiten beschworen werden, verfolgt die Genesis Configuration einen anderen Ansatz.

Statt lediglich als Tor zur Hölle zu dienen, wird sie in „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ zu einem Werkzeug. Mit ihr verändert ihr die Umgebung, löst Rätsel und nutzt übernatürliche Kräfte im Kampf gegen die Kreaturen aus der Hölle. Der neue Trailer zeigt erstmals ausführlicher, welche Rolle der Würfel im Spiel übernimmt.

Außerhalb der Kämpfe nutzt ihr im Spiel die Genesis Configuration, um Teile des Labyrinths zu verändern und neue Wege freizulegen. Auch in der Menschenwelt hilft euch die Box dabei, Rätsel zu lösen und versteckte Bereiche zugänglich zu machen. Im Kampf sammelt ihr hingegen durch Finisher die Ressource namens „Suffering“.

Mit der Ressource aktiviert ihr verschiedene Fähigkeiten der Genesis Configuration. Mit Telekinese schleudert ihr Sägeblätter, Metallspitzen und andere Objekte auf eure Gegner. Pyrokinese erlaubt es euch, Feuer zu absorbieren und Feinde sowie Teile der Umgebung in Brand zu setzen. Zusätzlich könnt ihr die aus dem „Hellraiser“-Universum bekannten Höllenketten beschwören, um eure Gegner zu zerreißen, wie der Trailer eindrucksvoll zeigt.

Der Release von „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ ist für 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant. Weiter Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite. Dort sind auch die bislang veröffentlichten Trailer in unzensierter Form zu sehen.

Quelle: Pressemitteilung