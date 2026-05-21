Moss: The Forgotten Relic – Fantasy-Adventure erscheint im Sommer

Das Entwicklerstudio Polyarc möchte im Sommer 2026 das Fantasy-Adventure „Moss: The Forgotten Relic“ für PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das handgefertigte Spiel soll ein emotionales und stimmungsvolles Abenteuer sein, das in den Seiten eines lebendigen Bilderbuchs spielt und voller Mythen und uralter Magie steckt. „Moss“ erzählt die Geschichte von Quill, einer jungen Maus, die davon träumt, über die Grenzen ihres Zuhauses hinaus in die Welt hinauszuziehen. Diese Geschichte verbindet Erkundung, Umgebungsrätsel, Kämpfe und eine Verbindung zwischen Spieler und Held.

Der weiter unten zu findende Trailer stellt die Bilderbuchwelt von „Moss“ vor und gewährt einen Einblick in das „Twofold“-Gameplay, bei dem die Spieler nicht nur eine winzige, aber entschlossene Heldin auf ihrem Abenteuer steuern, sondern als ihr wachsamer Beschützer, der „Reader“, auch direkt mit der Welt selbst interagieren.

„Unser Team hat eine sehr persönliche Verbindung zur Welt und den Figuren von Moss“, sagte Danny Bulla, Mitbegründer und Design Director bei Polyarc. „Mit ‚The Forgotten Relic‘ freuen wir uns darauf, die Spieler auf Quills Reise mitzunehmen, um ihnen das Staunen, das Geheimnisvolle und die Herzlichkeit zu vermitteln, die das Herzstück von Moss ausmachen.“

Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK! Hier gibt es „Moss: The Forgotten Relic“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung