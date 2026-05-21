Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch – Ankündigung und Trailer

Der Publisher Frontier Developments und das Studio Complex Games haben heute das Taktik-Rollenspiel „Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch“ angekündigt. Das Spiel ist der Nachfolger von „Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters“, das erstmals im Jahre 2022 veröffentlicht wurde.

In der Kampagne übernehmt ihr die Führung eines Deathwatch-Kill-Teams und kämpft gemeinsam mit Einheiten der Inquisition und der Astra Militarum gegen Xenos-Bedrohungen und die Mächte des Chaos. Ihr schlüpft in die Rolle des Interrogators Bastian Rath, der mitten in eine Verschwörung rund um die Tyrian-Weite gerät. Während der Geschichte bereist ihr mehrere Planeten und trefft Entscheidungen, die Einfluss auf den Verlauf der Kampagne haben sollen.

Laut den Entwicklern bietet „Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch“ umfangreichere Klassenrollen, neue Möglichkeiten zur Anpassung eurer Truppe und mehr taktische Optionen. Insgesamt stehen neun spielbare Klassen zur Verfügung. Zusätzlich könnt ihr verschiedene Space-Marine-Orden, Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungen kombinieren, um euer eigenes Kill-Team zusammenzustellen.

Neben der Kampagne ist auch ein Skirmish-Modus enthalten. Dort könnt ihr eigene Gefechte mit anpassbaren Regeln austragen. Darüber hinaus sollen sieben unterschiedliche Gegnerfraktionen vertreten sein. Unterstützung erhaltet ihr unter anderem durch Fahrzeuge wie den Redemptor Dreadnought, den Scout Sentinel und den Leman Russ Panzer. Auch die Umgebung soll stärker in die Kämpfe eingebunden werden.

Ein Release-Termin für „Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch“ wurde bislang noch nicht genannt. Das Spiel befindet sich für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S in der Entwicklung. Mit der Ankündigung veröffentlichten die Entwickler einen erster Trailer, der unter anderem In-Game-Szenen aus einer frühen Alpha-Version zeigt.

Quelle: Pressemitteilung