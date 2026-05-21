Warhammer 40.000: Mechanicus II – Launch-Trailer

Mit „Warhammer 40.000: Mechanicus II“ erscheint heute der Nachfolger des rundenbasierten Taktikspiels von 2018. Das Sequel ist ab heute auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung und des Warhammer Skulls-Events, gibt es nicht nur einen Launch-Trailer, sondern der Vorgänger ist aktuell auf Steam mit 88% Rabatt erhältlich (siehe hier).

In „Warhammer 40K: Mechanicus 2“ kämpfen Spieler nicht nur als Adeptus Mechanicus gegen das Erwachen einer Nekronen-Grabwelt, sondern auch als Nekronen für den Wiederaufstieg ihrer Dynastie, wobei beide Seiten nun in mehreren Kampagnen vollständig spielbar sind.

Im Bereich Gameplay steht Strategie im Mittelpunkt. Die Spieler können die Garnisonen ihrer Territorien verwalten und für jede Mission Truppen zusammenstellen, wobei sie aus einer erweiterten Auswahl an Kämpfern aus dem Arsenal jeder Fraktion wählen können. Neue Umgebungsmechaniken erfordern zudem, dass die Spieler ihre Truppen auf ganz neue Weise manövrieren und die Stärken und Schwächen ihrer gewählten Fraktion geschickt ausnutzen.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier hier: KLICK! Kasedo Games und Entwickler Bulwak Studios bieten das Spiel hier auf Steam an: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung