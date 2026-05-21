Fatekeeper – Starttermin für Early Access-Phase

Das First-Person-RPG „Fatekeeper“ wird bereits nächsten Monat in die Early Access-Phase geschickt. Wie THQ Nordic und Entwicklerstudio Paraglacial jetzt verkündeten, ist der offizielle Early Access-Start am 02. Juni 2026. Natürlich soll es nach dem Start kontinuierlich Updates und Verbesserungen geben, die auf dem Feedback der Community basieren.

In „Fatekeeper“ bahnt ihr euch mit Nahkampfwaffen und Magie einen Weg durch uralte Schlachtfelder, riesige unterirdische Höhlen, stille Wälder und zerfallene, längst aufgegebenen Heiligtümer. Entdeckt, plündert und meistert diverse Waffen, während ihr euren Charakter und eure Ausrüstung stetig verbessert.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung