Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster – Trailer und erste Details zum 2D-Platformer

Im Rahmen des Warhammer Skulls Events wurde mit „Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster“ ein neuer 2D-Action-Platformer angekündigt, das von Old Skull Games entwickelt und von Dotemu veröffentlicht wird. Der Titel erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 für PC und Konsolen und setzt auf eine Mischung aus Stealth- und Platformer-Mechaniken.

In „Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster“ übernehmt ihr die Rolle von Vihneek, einem Skaven aus dem Clan Eshin, der sich innerhalb der hierarchischen und von Intrigen geprägten Welt seiner Art nach oben kämpfen will.

Beim Gameplay erwarten euch Schleicheinlagen, das Platzieren von Fallen und das gezielte Ausnutzen der Umgebung. Die Bandbreite der Gegner von einfachen Skaven bis hin zu deutlich gefährlicheren Kreaturen wie Rattenogern, die euch im Kampf alles abverlangen.

„Wir freuen uns, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster anzukündigen. Das Spiel widmet sich den Skaven, in dem man selbst einer von ihnen wird und ihre Welt von innen entdeckt“, erklärt Andreas Bonnardel, Game Director bei Old Skull Games. „Die Enthüllung des Spiels auf dem Skulls Showcase, bei dem wir direkt die Warhammer-Community erreichen konnten, war für uns und unseren Publisher Dotemu eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, wie umfangreich und vielschichtig das Universum ist und freuen uns darauf, unsere Interpretation dessen, was die Skaven so ikonisch macht, zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, zu erfahren, wie die Community darauf reagiert.“

Ein erster Trailer präsentiert euch den düsteren 2D-Stil des Spiels.

Quelle: Pressemitteilung